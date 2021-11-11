Мората: «После ухода Роналду на игроков «Ювентуса» оказывается большое давление»

Испанский форвард «Ювентуса» Альваро Мората рассказал, как отразился на команде уход португальского нападающего Криштиану Роналду.

«После трансфера Криштиану на команду оказывается большое давление. На меня больше всего, ведь я играю в аренде. Мне хотелось бы играть намного лучше, забивать больше голов… До повреждения все было хорошо, однако затем появились проблемы», - цитирует нападающего Daily Mail.

Напомним, что правами на Альваро владеет мадридский «Атлетико».

В текущем сезоне Серии А 29-летний испанец сыграл 11 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и один результативный пас.