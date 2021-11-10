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Чемпионат Италии. Серия А

​Шевченко объяснил, почему возглавил «Дженоа»

10 Ноября 2021 • 19:14 Комментировать

В среду Андрей Шевченко давал пресс-конференцию по случаю своего назначения главным тренером «Дженоа». Среди прочего, украинский тренер объяснил, почему пришёл в этот клуб.

«Меня убедил этот проект. Я верю, что в будущем «Дженоа» сможет творить великие дела. Помню, как в гостевых матчах против «Дженоа» казалось, что мы играем против 12 игроков, потому что фанаты здесь очень страстные. Надеюсь, что они снова смогут обеспечить эту атмосферу.

В январе команду нужно усилить. «Дженоа» всегда был агрессивной командой, и нам нужен правильный менталитет. Я общался с игроками и почувствовал их желание исправить ситуацию. Наша первая цель – остаться в Серии А на следующий сезон.

Думаю, наш подбор игроков подходит под схему 3-5-2 или 4-3-3», - высказался Шевченко.

На текущий момент «Дженоа» занимает 17 место в турнирной таблице Серии А.  

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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