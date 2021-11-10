​Моуринью второй раз в карьере не принял «Золотой тапир»

Сатирическая новостная программа Striscia La Notizia регулярно вручает награду «Золотой тапир». В мире футбола её обычно получает футболист или тренер, который оказался втянут в какой-то курьёз или скандал, либо же который показал плохие результаты. Зачастую люди принимают награду, проявляя самоиронию, но бывают и другие случаи. Так, Жозе Моуринью уже второй раз в карьере не принял награду от Валерио Стафелли, когда тот привёл её на клубную базу «Ромы». Как сообщает Football Italia, португальский тренер, чья команда в последнее время не впечатляет, проигнорировал Стафелли, сел в автомобиль и уехал.

Впервые Жозе Моуринью не принял «Золотой тапир» в январе 2009 года, когда он тренировал «Интер».