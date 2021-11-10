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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью второй раз в карьере не принял «Золотой тапир»

10 Ноября 2021 • 19:09 Комментировать

Сатирическая новостная программа Striscia La Notizia регулярно вручает награду «Золотой тапир». В мире футбола её обычно получает футболист или тренер, который оказался втянут в какой-то курьёз или скандал, либо же который показал плохие результаты. Зачастую люди принимают награду, проявляя самоиронию, но бывают и другие случаи. Так, Жозе Моуринью уже второй раз в карьере не принял награду от Валерио Стафелли, когда тот привёл её на клубную базу «Ромы». Как сообщает Football Italia, португальский тренер, чья команда в последнее время не впечатляет, проигнорировал Стафелли, сел в автомобиль и уехал.

Впервые Жозе Моуринью не принял «Золотой тапир» в январе 2009 года, когда он тренировал «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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