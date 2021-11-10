​Агент Инсинье: «Наполи» предложил новый контракт с сокращением зарплаты на 50%»

Агент Винченцо Писакане, представляющий интересы Лоренцо Инсинье, поговорил о ситуации своего клиента. Действующий контракт форварда истекает в конце сезона.

«Многие журналисты говорят, что Инсинье отклонил щедрое предложение, и что президент клуба предложил максимум. У меня прекрасные отношения с де Лаурентисом, но я должен уточнить, что в предложенном контракте прописана зарплата на 50% меньше нынешей. Обычно если клуб хочет подписать новый контракт, он предлагает больше денег, так что Лоренцо был удивлён.

Де Лаурентис знает, что предложение нужно увеличивать, а не сокращать. Надеюсь, что клуб сделает шаг в сторону Инсинье», - сказал Писакане Il Roma.