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Чемпионат Италии. Серия А

​Мората: «В «Ювентусе» я не хозяин своей судьбы»

10 Ноября 2021 • 16:40 Комментировать

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората высказался по поводу своих выступлений и своего будущего.

Напомним, Мората выступает за «Ювентус» на правах аренды. Туринцы заплатили за аренду игрока «Атлетико» 20 миллионов евро. Ещё за 35 миллионов «старая синьора» может выкупить игрока.

«Мы все находимся под давлением. Возможно, люди обо мне говорят больше, потому что я в аренде. Когда ты не хозяин своей судьбы, ты можешь делать только одно – работать.

Никто не идеален. Мы не машины, и я знаю, о чём меня просят. Критика и освистывания с трибун меня не злят, хотя меня не может это не беспокоить», - сказал Мората El Pais.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората
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