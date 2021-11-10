Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 286 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​«Милан» не общается с Райолой в процессе переговоров с Романьоли слухи

10 Ноября 2021 • 12:02 Комментировать

«Милан» рассчитывает подписать новый контракт с защитником Алессио Романьоли. Клуб ведёт переговоры с капитаном команды, но при этом не общается с его агентом Мино Райолой, о чём на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, между Мино Райолой и «Миланом» остаётся напряжение. Связано оно с тем, что Джанлуиджи Доннарумма – воспитанник клуба – после Евро-2020 не продлил контракт и ушёл в «ПСЖ».

Отмечается, что «Милан» не готов платить Алессио Романьоли 6 миллионов евро, как по нынешнему контракту. Клуб предлагает 3,5 миллиона евро, но игрок хочет хотя бы 4,5.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Мино Райола Алессио Романьоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
12:02 · Италия. Серия А
​«Милан» не общается с Райолой в процессе переговоров с Романьоли слухи
11:34 · Голландия. Эредивизие
«Интер» опередил «Барселону» в борьбе за Онана
09:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
09:11 · Италия. Серия А
Инсинье выдвинул «Наполи» ряд условий
08:32 · Италия. Серия А
«Милан» не может удовлетворить запросы Кесси по зарплате
08:18 · Италия. Серия А
Сабатини: «Только Моуринью способен вывести «Рому» на новый уровень»
00:23 · Италия. Серия А
Моуринью нужен защитник сборной Польши слухи
09 Ноября
22:54 · Италия. Серия А
Куадрадо потребовал у «Ювентуса» контракт на два года
22:46 · Италия. Серия А
Кесси пока склоняется к выбору в пользу «Реала» слухи
22:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что агент Влаховича даже не отвечал на звонки представителей «Арсенала» 1
21:34 · Англия. Премьер-лига
Шевченко хочет пригласить в «Дженоа» вингера «Челси» слухи
21:07 · Италия. Серия А
Кокорин удивил итальянские СМИ снимками с отдыха – игрок должен был восстанавливаться от травмы 3
18:26 · Италия. Серия А
​Сакки: «Ошибка Пирло может дорого ему обойтись» 5
17:47 · Италия. Серия А
​Леау: «Я более счастлив делить поле с Роналду, нежели с Ибрагимовичем»
17:18 · Италия. Серия А
​Назван клуб, являющийся фаворитом в борьбе за Миранчука 3 слухи
Все новости
Рекомендуем