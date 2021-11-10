«Милан» рассчитывает подписать новый контракт с защитником Алессио Романьоли. Клуб ведёт переговоры с капитаном команды, но при этом не общается с его агентом Мино Райолой, о чём на своих страницах сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, между Мино Райолой и «Миланом» остаётся напряжение. Связано оно с тем, что Джанлуиджи Доннарумма – воспитанник клуба – после Евро-2020 не продлил контракт и ушёл в «ПСЖ».

Отмечается, что «Милан» не готов платить Алессио Романьоли 6 миллионов евро, как по нынешнему контракту. Клуб предлагает 3,5 миллиона евро, но игрок хочет хотя бы 4,5.