Инсинье выдвинул «Наполи» ряд условий

Форвард Лоренцо Инсинье может остаться в «Наполи», если клуб выполнит ряд его требований. Об этом сообщает Sky Sports.

Стороны обсуждают продление соглашения, истекающего летом следующего года. Нападающий хотел бы получить гарантии от руководства, что команда станет сильнее в будущем. Инсинье желает увидеть новых мастеровитых игроков в «Наполи». Лоренцо поставит подпись под новым контрактом, если ему предоставят гарантии, что клуб будет стремиться к более серьезным высотам.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии неаполитанский клуб занимает первое место в таблице по итогам 12 туров.