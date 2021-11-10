«Милан» не может удовлетворить запросы Кесси по зарплате

Боссы «Милана» не оставляют надежд сохранить в команде ивуарийского хавбека Франка Кесси. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, стороны вновь вступили в переговоры о новой сделке.

Если верить словам журналиста, «россонери» предложили футболисту новый контракт с заработной платой в размере шести миллионов евро. Однако Кесси не устроил такой вариант. Африканец хочет зарабатывать минимум девять миллионов в год.

В случае, если Франк не уменьшит свои запросы, сделка наверняка сорвется. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что Кесси заинтересовал мадридский «Реал» и «ПСЖ».