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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» не может удовлетворить запросы Кесси по зарплате

10 Ноября 2021 • 08:32 Комментировать

Боссы «Милана» не оставляют надежд сохранить в команде ивуарийского хавбека Франка Кесси. По сообщениям инсайдера Джанлуки ди Марцио, стороны вновь вступили в переговоры о новой сделке.

Если верить словам журналиста, «россонери» предложили футболисту новый контракт с заработной платой в размере шести миллионов евро. Однако Кесси не устроил такой вариант. Африканец хочет зарабатывать минимум девять миллионов в год.

В случае, если Франк не уменьшит свои запросы, сделка наверняка сорвется. Действующее соглашение игрока с клубом истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что Кесси заинтересовал мадридский «Реал» и «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франк Кесси
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