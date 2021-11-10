Сабатини: «Только Моуринью способен вывести «Рому» на новый уровень»

Экс-сотрудник «Ромы» Вальтер Сабатини поделился мнением о работе португальского специалиста Жозе Моуринью в римском клубе.

«Клуб испытывает проблемы, поскольку летом пришлось латать дыры, а не усиливать сплоченный состав. Однако у тренера будет время, чтобы исправить положение дел. Уверен, что Моуринью со всем справится. Римскому клубу стоит положиться на Жозе. Клуб обязан дать ему время, ведь только португальцу по силам вывести «волков» на новый уровень», - передает слова экс-директора римлян Football-Italia.

«Особенный» возглавил «Рому» перед стартом сезона-2021/2022. По итогам 12 туров столичный коллектив идет шестым в Серии А.