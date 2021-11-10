Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 271 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Сабатини: «Только Моуринью способен вывести «Рому» на новый уровень»

10 Ноября 2021 • 08:18 Комментировать

Экс-сотрудник «Ромы» Вальтер Сабатини поделился мнением о работе португальского специалиста Жозе Моуринью в римском клубе.

«Клуб испытывает проблемы, поскольку летом пришлось латать дыры, а не усиливать сплоченный состав. Однако у тренера будет время, чтобы исправить положение дел. Уверен, что Моуринью со всем справится. Римскому клубу стоит положиться на Жозе. Клуб обязан дать ему время, ведь только португальцу по силам вывести «волков» на новый уровень», - передает слова экс-директора римлян Football-Italia.

«Особенный» возглавил «Рому» перед стартом сезона-2021/2022. По итогам 12 туров столичный коллектив идет шестым в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Вальтер Сабатини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
09:36 · Англия. Премьер-лига
Симеоне может продолжить карьеру в «Вест Хэме»
09:11 · Италия. Серия А
Инсинье выдвинул «Наполи» ряд условий
08:32 · Италия. Серия А
«Милан» не может удовлетворить запросы Кесси по зарплате
08:18 · Италия. Серия А
Сабатини: «Только Моуринью способен вывести «Рому» на новый уровень»
00:23 · Италия. Серия А
Моуринью нужен защитник сборной Польши слухи
09 Ноября
22:54 · Италия. Серия А
Куадрадо потребовал у «Ювентуса» контракт на два года
22:46 · Италия. Серия А
Кесси пока склоняется к выбору в пользу «Реала» слухи
22:27 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, что агент Влаховича даже не отвечал на звонки представителей «Арсенала» 1
21:34 · Англия. Премьер-лига
Шевченко хочет пригласить в «Дженоа» вингера «Челси» слухи
21:07 · Италия. Серия А
Кокорин удивил итальянские СМИ снимками с отдыха – игрок должен был восстанавливаться от травмы 3
18:26 · Италия. Серия А
​Сакки: «Ошибка Пирло может дорого ему обойтись» 5
17:47 · Италия. Серия А
​Леау: «Я более счастлив делить поле с Роналду, нежели с Ибрагимовичем»
17:18 · Италия. Серия А
​Назван клуб, являющийся фаворитом в борьбе за Миранчука 3 слухи
15:55 · Италия. Серия А
​Лотито анонсировал встречу с Сарри
15:23 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» прокомментировали слухи об интересе клуба к Мхитаряну 1
Все новости
Рекомендуем