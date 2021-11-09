​Сакки: «Ошибка Пирло может дорого ему обойтись»

Известный в прошлом тренер Арриго Сакки высказался по поводу Андреа Пирло, находящегося без клуба после увольнения из «Ювентуса».

Напомним, Андреа Пирло тренировал «Ювентус» в сезоне 2020/2021, в котором команда заняла лишь четвёртое итоговое место в Серии А. На момент назначения в «Ювентусе» Пирло не имел совсем никакого тренерского опыта.

«В «Ювентусе» Пирло было практически невозможно преуспеть. Он согласился на эту работу из-за своих амбиций и совершил ошибку, которая может дорого ему обойтись», - слова Сакки приводит на своих страницах Football Italia со ссылкой на программу Tiki Taka.