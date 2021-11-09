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Чемпионат Италии. Серия А

​Сакки: «Ошибка Пирло может дорого ему обойтись»

09 Ноября 2021 • 18:26 Комментировать (3)

Известный в прошлом тренер Арриго Сакки высказался по поводу Андреа Пирло, находящегося без клуба после увольнения из «Ювентуса».

Напомним, Андреа Пирло тренировал «Ювентус» в сезоне 2020/2021, в котором команда заняла лишь четвёртое итоговое место в Серии А. На момент назначения в «Ювентусе» Пирло не имел совсем никакого тренерского опыта.

«В «Ювентусе» Пирло было практически невозможно преуспеть. Он согласился на эту работу из-за своих амбиций и совершил ошибку, которая может дорого ему обойтись», - слова Сакки приводит на своих страницах Football Italia со ссылкой на программу Tiki Taka.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Арриго Сакки Андреа Пирло
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 18:56
Какого ляда изначально было назначать тренера без опыта работы .Вот и пожинайте плоды ,только сами виноваты .
ЮвиК
09 Ноября 2021 в 18:51
Ошибка Пирло была в том что он повелся на слова руководства что те дадут ему работать и поддержку, а в итоге на старте пол команды в лазарете, никакого усиления, еще и Криш со своими амбициями. Остался бы Пирло на этот сезон сейчас бы были в 4ке а не хз где. Посмотрим сможет ли Макс что либо сделать для адаптации команды к нынешним тенденциям сериала.
3Tituli
09 Ноября 2021 в 18:47
Пирло так из колеи не выбить - встанет отряхнется и дальше пойдет. Можно все что угодно говорить, что это топ-клуб с топ-игроками был, но мне кажется для новичка на тренерском мостике 4 место в первый сезон это достижение.
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