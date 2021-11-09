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Чемпионат Италии. Серия А

​Леау: «Я более счастлив делить поле с Роналду, нежели с Ибрагимовичем»

09 Ноября 2021 • 17:47 Комментировать

Футболист «Милана» Рафаэл Леау имеет возможность играть со Златаном Ибрагимовичем в клубе и с Криштиану Роналду в сборной Португалии. Леау получил вопрос о том, с кем из этих топ-форвардов он предпочитает играть на поле.

«Роналду и Ибрагимович – два футболиста, которыми я очень восхищаюсь. Я всегда стараюсь учиться у них. Но, очевидно, я более счастлив делить поле с Роналду. Это тот игрок, которым я действительно восхищаюсь», - слова Леау с пресс-конференции приводит на своих страницах Football Italia.

В сезоне 2021/2022 Рафаэл Леау провёл за «Милан» 16 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Криштиану Роналду Златан Ибрагимович Рафаэл Леау
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