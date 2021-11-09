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Чемпионат Италии. Серия А

​Назван клуб, являющийся фаворитом в борьбе за Миранчука слухи

09 Ноября 2021 • 17:18 Комментировать (3)

Наверняка в зимнее трансферное окно Алексей Миранчук отправится в другой клуб, поскольку в «Аталанте» россиянин практически не получает игрового времени. Миранчука связывают с рядом итальянских клубов, но фаворитом в борьбе за полузащитника является «Торино». Об этом на своих страницах сообщает Il Giorno Bergamo.

По данным источника, «Торино» может арендовать Алексея Миранчука на полтора сезона. В сделке может быть прописана опция обязательного выкупа за определённую сумму, если футболист проведёт определённое количество матчей за «быков».

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле лишь 215 минут в восьми матчах «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
ингерман
09 Ноября 2021 в 18:52
ай а пачему не алания? )))
Daymonn
09 Ноября 2021 в 17:55
Прямо борются, бьются за миранчука... Смешно.
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 18:31
Ага ,а в итоге отправят в РПЛ )))
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