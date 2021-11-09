Наверняка в зимнее трансферное окно Алексей Миранчук отправится в другой клуб, поскольку в «Аталанте» россиянин практически не получает игрового времени. Миранчука связывают с рядом итальянских клубов, но фаворитом в борьбе за полузащитника является «Торино». Об этом на своих страницах сообщает Il Giorno Bergamo.

По данным источника, «Торино» может арендовать Алексея Миранчука на полтора сезона. В сделке может быть прописана опция обязательного выкупа за определённую сумму, если футболист проведёт определённое количество матчей за «быков».

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле лишь 215 минут в восьми матчах «Аталанты».