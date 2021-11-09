​Лотито анонсировал встречу с Сарри

Президент «Лацио» Клаудио Лотито анонсировал встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может продлить контракт с «Лацио» до конца июня 2025 года. Этот специалист принял команду минувшим летом, заменив Симоне Индзаги.

«Продление контракта с Сарри? Спешки нет. Мы встретимся в течение недели, когда будет время. Мы спокойны и находимся в полной гармонии», - высказался Лотито для Il Messaggero.

Добавим, что действующий контракт Маурицио Сарри рассчитан до конца сезона 2022/2023. После двенадцати туров чемпионата Италии «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице.