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Чемпионат Италии. Серия А

​Лотито анонсировал встречу с Сарри

09 Ноября 2021 • 15:55 Комментировать

Президент «Лацио» Клаудио Лотито анонсировал встречу с главным тренером команды Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может продлить контракт с «Лацио» до конца июня 2025 года. Этот специалист принял команду минувшим летом, заменив Симоне Индзаги.

«Продление контракта с Сарри? Спешки нет. Мы встретимся в течение недели, когда будет время. Мы спокойны и находимся в полной гармонии», - высказался Лотито для Il Messaggero.

Добавим, что действующий контракт Маурицио Сарри рассчитан до конца сезона 2022/2023. После двенадцати туров чемпионата Италии «Лацио» занимает пятое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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