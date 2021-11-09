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Чемпионат Италии. Серия А

​Симеоне – лучший игрок Серии А в октябре

09 Ноября 2021 • 15:03 Комментировать

Джованни Симеоне был признан лучшим игроком итальянской Серии А в октябре. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

В прошлом месяце Джованни Симеоне провёл в чемпионате Италии пять матчей за «Верону». В них аргентинец забил 7 голов и отдал один голевой пас. Особенно ярким для Симеоне получился поединок против «Лацио», в котором он оформил «покер».

Джованни Симеоне является сыном Диего Симеоне, тренирующего «Атлетико». За «Верону» он выступает на правах аренды – права на форварда принадлежат «Кальяри».

Добавим, что после двенадцати туров «Верона» занимает десятое место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Джованни Симеоне
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