«Аталанта» предложила новый контракт Фройлеру

Швейцарский хавбек Ремо Фройлер близок к пролонгации сотрудничества с «Аталантой», такой информацией посредством твиттер-аккаунта поделился инсайдер Николо Скира.

Журналист утверждает, что стороны провели переговоры и согласовали детали нового трудового соглашения. Контракт будет рассчитан до лета 2025 года. Действующее соглашение истекает по окончании нынешнего сезона.

В текущем розыгрыше итальянской Серии А Фройлер провел десять матчей, в которых получил три желтые карточки.

По итогам 12 туров бергамаски занимают четвертое место в таблице чемпионата Италии.