Сёмин: «Миранчук должен самостоятельно принять решение о своём будущем»

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин, известный по успешной работе в столичном «Локомотиве», высказался насчет ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Хавбек получает мало игровой практики в коллективе из Бергамо и может быть продан в зимнее трансферное окно.

В интервью «Спорт-экспрессу» наставник не стал давать совета игроку, подчеркнув, что Алексей должен самостоятельно принять решение о своем будущем.

Ранее появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны сразу трех клубов Серии А. Подписать россиянина хотят «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».