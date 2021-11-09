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Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Миранчук должен самостоятельно принять решение о своём будущем»

09 Ноября 2021 • 13:11 Комментировать

Прославленный российский тренер Юрий Сёмин, известный по успешной работе в столичном «Локомотиве», высказался насчет ситуации полузащитника Алексея Миранчука в «Аталанте». Хавбек получает мало игровой практики в коллективе из Бергамо и может быть продан в зимнее трансферное окно.

В интервью «Спорт-экспрессу» наставник не стал давать совета игроку, подчеркнув, что Алексей должен самостоятельно принять решение о своем будущем.

Ранее появилась информация об интересе к Миранчуку со стороны сразу трех клубов Серии А. Подписать россиянина хотят «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Алексей Миранчук
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