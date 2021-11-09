​Фанаты «Милана» ответили Чалханоглу, вспомнив об измене его жены

Хакан Чалханоглу минувшим летом сменил «Милан» на «Интер», что по понятым причинам фанаты «россонери» не оценили . В воскресенье команды встречались в дерби, и Чалханоглу забил гол с пенальти в дебюте поединка. После гола турецкий полузащитник посмотрел на трибуну с активными фанатами «Милана», приложив при этом руки к ушам. На этом Хакан не успокоился. По завершению матча он опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео гола, подписав его так: «Я Хакан, я из «Интера».

Фанаты «Милана» ответили Хакану Чалханоглу, вывесив баннер на мосту Понте-дель-Портелло.

«Смелость – это не бить пенальти на десятой минуте, а остаться с женой после её измены», - говорится в тексте на баннере.