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Чемпионат Италии. Серия А

​Фанаты «Милана» ответили Чалханоглу, вспомнив об измене его жены

09 Ноября 2021 • 09:37 Комментировать (3)

Хакан Чалханоглу минувшим летом сменил «Милан» на «Интер», что по понятым причинам фанаты «россонери» не оценили . В воскресенье команды встречались в дерби, и Чалханоглу забил гол с пенальти в дебюте поединка. После гола турецкий полузащитник посмотрел на трибуну с активными фанатами «Милана», приложив при этом руки к ушам. На этом Хакан не успокоился. По завершению матча он опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео гола, подписав его так: «Я Хакан, я из «Интера».

Фанаты «Милана» ответили Хакану Чалханоглу, вывесив баннер на мосту Понте-дель-Портелло.

«Смелость – это не бить пенальти на десятой минуте, а остаться с женой после её измены», - говорится в тексте на баннере.  

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Хакан Чалханоглу
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Комментарии (3)
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Zurukukkkk
09 Ноября 2021 в 11:42
остаться с женой после ее измены...это...сильно...я бы не смог...
возможно,именно по- этому я и не женился...простите,женщины!...
лучше я на броневичок,как в анекдоте!)))
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 11:16
Одним словом турок )) Он думал что своим высказыванием затронет болельщиков Милана ,а в ответ получил ниже пояса ,мужЫк ))
White_Shark
09 Ноября 2021 в 10:18
Хакан - редкостная кака. Ударение на первый слог)
Переход из Милана в Интер не является преступлением и никогда не являлось. Сколько раз подобные переходы были в истории? Отношения у клубов уважительные. Но именно Хакан начал говниться с самого момента перехода, провоцировать фанатов и продолжает это делать. Теперь получает по заслугам.
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