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Чемпионат Италии. Серия А

​В «Сассуоло» прокомментировали слухи о Миранчуке

09 Ноября 2021 • 09:21 Комментировать

В зимнее трансферное окно Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в погоне за игровой практикой. В число клубов, которым приписывают интерес к российскому полузащитнику, входит «Сассуоло». Впрочем, Джованни Росси, занимающий должность спортивного директора этого клуба, отрицает слухи. Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Росси сказал, что информация из СМИ не соответствует действительности.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле всего лишь 215 минут в восьми матчах. Россиянин в отведённое ему время успел отметиться одной результативной передачей в игре Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сассуоло Алексей Миранчук
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