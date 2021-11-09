​В «Сассуоло» прокомментировали слухи о Миранчуке

В зимнее трансферное окно Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в погоне за игровой практикой. В число клубов, которым приписывают интерес к российскому полузащитнику, входит «Сассуоло». Впрочем, Джованни Росси, занимающий должность спортивного директора этого клуба, отрицает слухи. Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Росси сказал, что информация из СМИ не соответствует действительности.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле всего лишь 215 минут в восьми матчах. Россиянин в отведённое ему время успел отметиться одной результативной передачей в игре Серии А.