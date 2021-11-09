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Чемпионат Италии. Серия А

​Названы 3 клуба, куда может перейти Миранчук

09 Ноября 2021 • 08:09 Комментировать

Алексей Миранчук хочет получать стабильное игровое время,  но если брать восемь последних матчей «Аталанты» в Серии А, то в шести из них россиянин просиживал в запасе, а в двух других провёл на поле суммарные 38 минут. CalcioMercato на своих страницах сообщает о том, что Миранчук в поисках игровой практики зимой уйдёт из «Аталанты». Источник называет три вероятных варианта продолжения карьеры для россиянина. Это «Торино», «Сассуоло» и «Сампдория».

Всего за четырнадцать месяцев выступлений за «Аталанту» Алексей Миранчук сыграл 39 раз. На счету российского полузащитника 7 голов и 3 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Сампдория Сассуоло Алексей Миранчук трансферы футбола - зима 2022
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