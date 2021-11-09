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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович дал понять, что пока не собирается вешать бутсы на гвоздь

09 Ноября 2021 • 00:53 Комментировать

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович ответил на вопрос, когда собирается заканчивать карьеру. Форвард намекнул, что пока у него нет никаких мыслей по этому поводу.

Златан готов играть в футбол. По его мнению, еще не пришло время останавливаться. Ибрагимович намерен радовать поклонников своей игрой и пока не думает о других вещах.

«Зачем мне останавливаться и грустить? Я не буду этого делать. Пока меня зовут, я буду играть», — цитирует форварда журналист Джанлука Ди Марцио.

До этого тренерский штаб сборной Швеции вызвал 40-летнего игрока для подготовки к поединкам квалификации ЧМ-2022 с Грузией и Испанией.

В нынешнем сезоне Златан сыграл восемь поединков, отличившись тремя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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