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Чемпионат Италии. Серия А

Брозович не соглашается на понижение зарплаты в «Интере»

09 Ноября 2021 • 00:11 Комментировать

«Интеру» пока не удается договориться о продлении соглашения с хавбеком Марсело Брозовичем. Игрок не готов соглашаться на снижение заработной платы, информирует Calciomercato.

«Нерадзурри» предлагают полузащитнику договор, рассчитанный до июня 2025 года, с зарплатой 5 миллионов евро в год. Хорвата такое положение дел не устраивает. Он намерен добиться более длительного соглашения и зарплаты в 7 млн евро.

Текущий контракт с Брозовичем истекает в конце сезона. Пока в активе футболиста 15 поединков во всех турнирах, где Марсело забил один мяч и сделал две голевые передачи.

До этого стало известно, что Брозовича стремятся заполучить «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», а также «Милан» и «ПСЖ». Но до конкретных предложений дело так и не дошло.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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