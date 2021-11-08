​«Ювентусу» не нужен Рэмзи

«Ювентус» собирается расторгнуть соглашение с хавбеком Аароном Рэмзи.

Туринский клуб считает, что сможет обойтись без услуг 30-летнего игрока сборной Уэльса, информирует Calciomercato.

Действующий договор игрока со «старой синьорой» истекает в июне 2023 года. Футболисту так и не удалось закрепиться в стане «бьянконери». В текущем сезоне валлиец практически не получал игрового времени в Серии А.

Туринский клуб хочет, чтобы Рэмзи самостоятельно нашел себе новую команду. Не исключено, что полузащитник вновь окажется в АПЛ.