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Чемпионат Италии. Серия А

​Владельцы «Ромы» недовольны Моуринью слухи

08 Ноября 2021 • 15:24 Комментировать (2)

«Рома» неплохо начала сезон, но в последнее время результаты команды оставляют желать лучшего. В Италии ходят слухи о том, что между главным тренером «волков» Жозе Моуринью и спортивным директором клуба Тьягу Пинту имеется конфликт. Суть заключается в том, что португальский тренер недоволен составом команды и трансферной политикой клуба.

В то же время Il Messaggero сообщает о том, что Моуринью недовольны владельцы клуба. Им не понравилось, что тренер возложил всю вину на футболистов после недавнего поражения от «Будё-Глимт» в Лиге конференций со счётом 1:6. По данным источника, боссы «Ромы» выразили неодобрение по поводу методов тренера.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
08 Ноября 2021 в 18:02
Недолго музыка играла , а великий комьинатор даже своего плана не меняет , а нафига ??? Такое ощущение что у руля этих футбольных клубов реально сидят лошары , бин рукоплещу Мауру . Он реально лучший .
Zenituwka
08 Ноября 2021 в 17:50
Ну что? Может Моуринью в Зенит?)
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