«Рома» неплохо начала сезон, но в последнее время результаты команды оставляют желать лучшего. В Италии ходят слухи о том, что между главным тренером «волков» Жозе Моуринью и спортивным директором клуба Тьягу Пинту имеется конфликт. Суть заключается в том, что португальский тренер недоволен составом команды и трансферной политикой клуба.

В то же время Il Messaggero сообщает о том, что Моуринью недовольны владельцы клуба. Им не понравилось, что тренер возложил всю вину на футболистов после недавнего поражения от «Будё-Глимт» в Лиге конференций со счётом 1:6. По данным источника, боссы «Ромы» выразили неодобрение по поводу методов тренера.