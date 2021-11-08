​Шевченко может позвать Зинченко в «Дженоа»

Андрей Шевченко принял «Дженоа» и начинает работать на клубном уровне. Secolo XIX сообщает на своих страницах о том, что украинский тренер получил от руководителей клуба гарантии по усилению состава команды. В качестве потенциальных новичков называются Кристиан Пулишич и Александр Зинченко. Последнего Шевченко отлично знает по работе в сборной Украины. Зинченко в настоящий момент не получает стабильное игровое время в «Манчестер Сити», поэтому он может быть заинтересован в смене клубной прописки.

На текущий момент «Дженоа» располагается на семнадцатой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.