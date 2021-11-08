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Чемпионат Италии. Серия А

​Шевченко может позвать Зинченко в «Дженоа»

08 Ноября 2021 • 14:29 Комментировать

Андрей Шевченко принял «Дженоа» и начинает работать на клубном уровне. Secolo XIX сообщает на своих страницах о том, что украинский тренер получил от руководителей клуба гарантии по усилению состава команды. В качестве потенциальных новичков называются Кристиан Пулишич и Александр Зинченко. Последнего Шевченко отлично знает по работе в сборной Украины. Зинченко в настоящий момент не получает стабильное игровое время в «Манчестер Сити», поэтому он может быть заинтересован в смене клубной прописки.

На текущий момент «Дженоа» располагается на семнадцатой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа Александр Зинченко Кристиан Пулишич трансферы футбола - зима 2022
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