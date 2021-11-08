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Чемпионат Италии. Серия А

Шкриньяр: «Интер» потерял два очка в дерби»

08 Ноября 2021 • 11:29 Комментировать
Милан
1:1
Интер Милан
окончен

В рамках 12-го тура Серии А состоялось дерби «Милан» - «Интер». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Своими впечатлениями от матча поделился словацкий защитник Милан Шкриньяр, выступающий за «нерадзурри».

«Мы имели много моментов, доминировали на поле и обязаны были побеждать. Наша команда потеряла два очка в дерби. «Интеру» необходимо выжимать максимум из матчей с конкурентами, нам нужно быть более решительными в реализации моментов», - передает слова футболиста DAZN.

После этого матча подопечные Симоне Индзаги набрали 25 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. «Милан» с 32 очками идет вторым.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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