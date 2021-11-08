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Чемпионат Италии. Серия А

Индзаги: «Интер» заслуживал гораздо большего в матче с «Миланом»

08 Ноября 2021 • 10:22 Комментировать (3)
Милан
1:1
Интер Милан
окончен

В прошедший уик-энд состоялось дерби между «Миланом» и «Интером». Команды завершили матч вничью со счетом 1:1, обменявшись голами в начале первого тайма. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Мои подопечные имели много шансов, мы не забили пенальти. Думаю, «Интер» заслуживал гораздо большего в этом матче. Команда хотела порадовать своих поклонников победой, и мы сделали достаточно для этого. Впрочем, впереди еще много матчей, «Интер» продолжит бороться», - передает слова специалиста DAZN.

После 12 туров «нерадзурри» занимают третье место, отставая от лидера на семь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
08 Ноября 2021 в 11:28
«Мои подопечные имели много шансов, мы не забили пенальти. Думаю, «Интер» заслуживал гораздо большего в этом матче. Команда хотела порадовать СВОИХ ПОКЛОННИКОВ ПОБЕДОЙ, И МЫ СДЕЛАЛИ ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЭТОГО.» -Как бы то ,что вы сделали оказалось недостаточно для победы.
White_Shark
08 Ноября 2021 в 10:59
Согласен. Интер заслуживал гол в сетке своих ворот на 90-й минуте матча. Больше Интер ничего не заслуживал.
Kar Karych
08 Ноября 2021 в 10:56
Индзаги, не надо ля-ля, а надо игру налаживать!
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