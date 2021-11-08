Индзаги: «Интер» заслуживал гораздо большего в матче с «Миланом»

В прошедший уик-энд состоялось дерби между «Миланом» и «Интером». Команды завершили матч вничью со счетом 1:1, обменявшись голами в начале первого тайма. Своими впечатлениями от встречи поделился наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги.

«Мои подопечные имели много шансов, мы не забили пенальти. Думаю, «Интер» заслуживал гораздо большего в этом матче. Команда хотела порадовать своих поклонников победой, и мы сделали достаточно для этого. Впрочем, впереди еще много матчей, «Интер» продолжит бороться», - передает слова специалиста DAZN.

После 12 туров «нерадзурри» занимают третье место, отставая от лидера на семь очков.