Пиоли подпишет новый контракт с «Миланом»

Боссы «Милана» вступили в переговоры с главным тренером команды Стефано Пиоли относительно подписания нового трудового соглашения. По данным инсайдера Николо Скиры, стороны близки к пролонгации сотрудничества до 2024 года.

В своем твиттер-аккаунте журналист утверждает, что заработная плата 56-летнего специалиста будет увеличена до трех миллионов евро в год.

Действующий контракт тренера рассчитан до лета 2022 года, а его нынешний оклад составляет два миллиона.

В текущем сезоне итальянской Серии А «россонери» под руководством Пиоли набрали 32 балла в 12 турах. Команда занимает второе место в таблице.