«Атлетико» и «Милан» поборются за аргентинского бомбардира

Форвард Хулиан Альварес, правами на которого владеет аргентинский «Ривер Плейт», может продолжить карьеру в Европе. По информации инсайдера Николо Скиры, заинтересованность в трансфере игрока проявляют сразу несколько клубов. Речь идет о мадридском «Атлетико», «Милане» и «Фиорентине».

Трудовое соглашение Альвареса с нынешним клубом рассчитано до конца следующего года. В договоре прописана клаузула, которая составляет 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Аргентины 21-летний бомбардир отметился 15 забитыми мячами и пятью результативными передачами в 16 поединках.