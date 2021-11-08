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Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко прокомментировал назначение в «Дженоа»

08 Ноября 2021 • 09:17 Комментировать

В воскресенье, 7 ноября, было официально объявлено о назначении Андрея Шевченко на пост главного тренера «Дженоа». Контракт между сторонами подписан до середины 2024 года.

45-летний украинский специалист прокомментировал начало сотрудничества в своем твиттер-аккаунте.

«Начинается новое приключение. Хочу вернуть «Дженоа» былую славу», - написал наставник в социальной сети.

Напомним, что до работы в Серии А Шевченко достаточно успешно руководил сборной Украины. Тренер вывел национальную команду в четвертьфинал недавнего чемпионата Европы-2020, где его подопечные с уступили англичанам со счетом 0:4. После окончания турнира Шевченко ушел в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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