«Милан» оформил клубный рекорд

В рамках 12-го тура чемпионата Италии состоялся принципиальный поединок между «Миланом» и «Интером». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В твиттер-аккаунте Opta Paolo сообщается, что благодаря этому результату «россонери» установили клубный рекорд. Подопечные Стефано Пиоли обновили свое достижение по количеству набранных баллов в первых 12 турах Серии А. В настоящий момент на счету команды 32 пункта. «Милан» одержал десять побед и дважды сыграл вничью.

В настоящий момент «россонери» занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Наполи» по дополнительным показателям.