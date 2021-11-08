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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» оформил клубный рекорд

08 Ноября 2021 • 08:45 Комментировать
Милан
1:1
Интер Милан
окончен

В рамках 12-го тура чемпионата Италии состоялся принципиальный поединок между «Миланом» и «Интером». Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

В твиттер-аккаунте Opta Paolo сообщается, что благодаря этому результату «россонери» установили клубный рекорд. Подопечные Стефано Пиоли обновили свое достижение по количеству набранных баллов в первых 12 турах Серии А. В настоящий момент на счету команды 32 пункта. «Милан» одержал десять побед и дважды сыграл вничью.

В настоящий момент «россонери» занимают второе место в турнирной таблице, уступая лидирующему «Наполи» по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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