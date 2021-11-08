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Чемпионат Италии. Серия А

Два пенальти, автогол и штанга: «Милан» с «Интером» выдали боевую ничью

08 Ноября 2021 • 00:41 Комментировать (9)
Милан
1:1
Интер Милан
окончен

В главном матче дня в Италии играли «Милан» и «Интер». Команды начали с места в карьер, и на 11-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти забил бывшей команде. «Россонери» отыгрались очень быстро после удачного для них рикошета от головы Стефана де Врея, но снова получили 11-метровый, а Лаутаро Мартинес не смог переиграть голкипера. В конце первого тайма у «Интера» было два отличных момента, а в конце второго - уже у соперника. В компенсированное время Алексис Салемакерс вовсе угодил в штангу.

В итоге боевая ничья - 1:1. «Милан» остается на вершине с «Наполи», «Интер» в семи очках позади.

Протокол игры  
Милан 1:1 Интер Милан
    11' Чалханоглу Хакан (0:1)
(1:1) Де Врей Стефан 17'    
Татарушану Чиприан Калабрия Давиде Кьяер Симон Томори Фикайо Балло-Туре Фоде   26'   46' (Калюлю Пьер (   46') Тонали Сандро   72' (Беннасер Исмаэль (   72') Кесси Франк Диас Браим   59' (Ребич Анте (   59') Крунич Раде   84' (Бакайоко Тьемуэ (   84') Леау Рафаэл   59' (Салемакерс Алексис (   59') Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео Конти Андреа Пеллегри Пьетро Мальдини Даниэль Жиру Оливье Миранте Антонио Флоренци Алессандро
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Де Врей Стефан Бастони Алессандро Дармиан Маттео   76' (Корреа Хоакин (   76') Барелла Николо   68' (Видаль Артуро (   68') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан Перишич Иван Джеко Эдин   76' (Дюмфрис Дензел (   76') Мартинес Лаутаро   84' (Санчес Алексис (   84')
Запасные: Сенси Стефано Весино Матиас Гальярдини Роберто Д'Амброзио Данило Раноккия Андреа Раду Йонуц Коларов Александар Димарко Федерико
07 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Интер Милан Милан
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Комментарии (9)
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Рейтинг комментариев
Promt Roman
08 Ноября 2021 в 01:23
Норм мерда насосала, но даже гол чухана не помог второму клубу Милана.
3Tituli
08 Ноября 2021 в 01:30
О, эксперт в насасывании решил нас посетить...
Spirit
08 Ноября 2021 в 01:22
Веселый матч получился, но что то мне подсказывает, что в Италии будет новый чемпион, а кто непонятно.
Комментаторам в РФ лучше молчать!
ЮвиК
08 Ноября 2021 в 01:16
Хороший матч на вечер. Равная игра.
3Tituli
08 Ноября 2021 в 00:52
Довольно интересное дерби вышло. В этой игре как-то очевидно сработали замены Пиоли и не сработали замены Индзаги. И самое интересное в который раз убеждаюсь,что выход Думфриса ослабляет игру Интера. С такой игрой нерадзурри не должны быть на первом месте, с другой, поистине удивительно что в лидерах делает Милан? Я даже среди аллегривского говноката могу просмотреть рисунок игры, а тут...
Мансур Умаров 95
08 Ноября 2021 в 00:49
Джеко, Мартинес, Брозович и Индзаги провалили игру. Иметь такое громадное игровое и территориальное преимущество и так бездарно распорядиться моментами ... Это надо уметь.
Если бы у Интера в атаке играл 40-летний Ибра, нерадзурри обязательно выиграли бы.
3Tituli
08 Ноября 2021 в 00:55
А мне показалось, наоборот Брозо выжигал центр, но в последние минуты уже выдохся. Не надо было Бареллу убирать, а Видаля выпускать вместо Брозо. Топор, кстати, хорошо какую игру уже)))
ЮвиК
08 Ноября 2021 в 01:15
Всмысле не надо было Бареллу убирать, он как бы заднюю дернул и попросил замену.
3Tituli
08 Ноября 2021 в 01:29
Видимо проморгал этот момент. Тогда без вопросов, конечно же..
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окончен Наполи 1:1 Верона
окончен Лацио 3:0 Салернитана
окончен Милан 1:1 Интер Милан
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Сегодня, 08 Ноября
00:41 · Италия. Серия А
Два пенальти, автогол и штанга: «Милан» с «Интером» выдали боевую ничью 9
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