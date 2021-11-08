Два пенальти, автогол и штанга: «Милан» с «Интером» выдали боевую ничью

В главном матче дня в Италии играли «Милан» и «Интер». Команды начали с места в карьер, и на 11-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти забил бывшей команде. «Россонери» отыгрались очень быстро после удачного для них рикошета от головы Стефана де Врея, но снова получили 11-метровый, а Лаутаро Мартинес не смог переиграть голкипера. В конце первого тайма у «Интера» было два отличных момента, а в конце второго - уже у соперника. В компенсированное время Алексис Салемакерс вовсе угодил в штангу.

В итоге боевая ничья - 1:1. «Милан» остается на вершине с «Наполи», «Интер» в семи очках позади.