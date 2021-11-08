Два пенальти, автогол и штанга: «Милан» с «Интером» выдали боевую ничью

В главном матче дня в Италии играли «Милан» и «Интер». Команды начали с места в карьер, и на 11-й минуте Хакан Чалханоглу с пенальти забил бывшей команде. «Россонери» отыгрались очень быстро после удачного для них рикошета от головы Стефана де Врея, но снова получили 11-метровый, а Лаутаро Мартинес не смог переиграть голкипера. В конце первого тайма у «Интера» было два отличных момента, а в конце второго - уже у соперника. В компенсированное время Алексис Салемакерс вовсе угодил в штангу.
В итоге боевая ничья - 1:1. «Милан» остается на вершине с «Наполи», «Интер» в семи очках позади.
Протокол игры
|Милан
|1:1
|Интер Милан
|11' Чалханоглу Хакан (0:1)
|(1:1) Де Врей Стефан 17'
Татарушану Чиприан • Калабрия Давиде • Кьяер Симон • Томори Фикайо • Балло-Туре Фоде 26' 46' ( Калюлю Пьер ( 46') • Тонали Сандро 72' ( Беннасер Исмаэль ( 72') • Кесси Франк • Диас Браим 59' ( Ребич Анте ( 59') • Крунич Раде 84' ( Бакайоко Тьемуэ ( 84') • Леау Рафаэл 59' ( Салемакерс Алексис ( 59') • Ибрагимович Златан
Запасные: Габбия Маттео • Конти Андреа • Пеллегри Пьетро • Мальдини Даниэль • Жиру Оливье • Миранте Антонио • Флоренци Алессандро
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Де Врей Стефан • Бастони Алессандро • Дармиан Маттео 76' ( Корреа Хоакин ( 76') • Барелла Николо 68' ( Видаль Артуро ( 68') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан • Перишич Иван • Джеко Эдин 76' ( Дюмфрис Дензел ( 76') • Мартинес Лаутаро 84' ( Санчес Алексис ( 84')
Запасные: Сенси Стефано • Весино Матиас • Гальярдини Роберто • Д'Амброзио Данило • Раноккия Андреа • Раду Йонуц • Коларов Александар • Димарко Федерико
07 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Комментаторам в РФ лучше молчать!
Если бы у Интера в атаке играл 40-летний Ибра, нерадзурри обязательно выиграли бы.