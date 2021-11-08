Спаллетти: «Нужно было лучше играть под плотной опекой»

«Наполи» во второй раз в сезоне не смог победить, сыграв 1:1 с «Вероной». Главный тренер неаполитанцев Лучано Спаллетти указал на ошибки своей команды.

- «Верона» плотно играла против нас по всему полю, она очень хороша в этом компоненте. Нам же нужно было лучше играть под плотной опекой, держать мяч и не отдавать его противнику. Сегодня было недостаточно качества, - заявил Спаллетти DAZN. - Мы могли добиться большего, но результат нужно принять. Нам пришлось ладить с тактикой мелкого фола на половине поля противника. Против нас так многие играют.

После этой ничьей «Наполи» вышел на чистое первое место с отрывом в одно очко от «Милана».