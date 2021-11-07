«Наполи» потерял очки в игре с «Вероной», «Лацио» разгромил «Салернитану»

Лишь во второй раз в сезоне «Наполи» потерял очки. Это случилось в домашнем матче 12-го тура Серии А против «Вероны». Джованни Симеоне быстро открыл счет, а Джованни ди Лоренцо тут же его сравнял. В оставшееся время никто не забивал - 1:1.

«Лацио» спокойно разобрался с «Салернитаной» (3:0). Голы на счету Чиро Иммобиле, Педро и Луиса Альберто.