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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» потерял очки в игре с «Вероной», «Лацио» разгромил «Салернитану»

07 Ноября 2021 • 22:03 Комментировать (1)
Наполи
1:1
Верона
окончен

Лишь во второй раз в сезоне «Наполи» потерял очки. Это случилось в домашнем матче 12-го тура Серии А против «Вероны». Джованни Симеоне быстро открыл счет, а Джованни ди Лоренцо тут же его сравнял. В оставшееся время никто не забивал - 1:1.

«Лацио» спокойно разобрался с «Салернитаной» (3:0). Голы на счету Чиро Иммобиле, Педро и Луиса Альберто.

Протокол игры  
Наполи 1:1 Верона
    13' Симеоне Джованни (0:1)
(1:1) Ди Лоренцо Джованни 18'    
Оспина Давид Ди Лоренцо Джованни Ррахмани Амир   31' Жуан Жезус Руй Мариу Замбо-Ангисса Андре-Франк   86' (Мертенс Дрис (   86') Фабиан Руис Политано Маттео   62' (Элмас Эльиф (   62') Зелиньски Пётр   62' (Лосано Ирвинг (   62') Инсинье Лоренцо   86' (Уна Адам (   86') Осимхен Виктор   87'   90' (Петанья Андреа (   90')
Запасные: Марфелла Давиде Мерет Алекс Дзаноли Алессандро Демме Диего Лоботка Станислав
Монтипо Лоренцо Давидович Павел   68' Гюнтер Корай   84' (Калинич Никола (   84'   86'   90') Чеккерини Федерико Фараони Марко Тамез Адриен Велозу Мигель   59' Казале Николо Барак Антонин   41'   75' (Бесса Даниэль (   75'   80'   88') Капрари Джанлука   84' (Маньяни Джанджакомо (   84') Симеоне Джованни   75' (Ласанья Кевин (   75')
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Канчельери Маттео Рюэгг Кевин Хонгла Мартин Пандур Ивор Шутало Бошко Рагуза Антонио
07 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры  
Лацио 3:0 Салернитана
(1:0) Иммобиле Чиро 31'    
(2:0) Педро Родригес 36'    
(3:0) Альберто Луис 69'    
Рейна Пепе Хюсай Эльсейд Луис Фелипе   73' (Патрик (   73') Ачерби Франческо Марушич Адам Милинкович-Савич Сергей   78' (Лукас Лейва (   78') Катальди Данило   11'   78' (Башич Тома (   78') Альберто Луис Андерсон Фелипе   86' (Дзакканьи Маттиа (   86') Иммобиле Чиро Педро Родригес
Запасные: Вавро Денис Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Андерсон Андре Раду Стефан Стракоша Томас Мурики Ведат Моро Рауль
Белек Вид Цортеа Надир   79' (Весели Фредерик (   79') Дьомбер Норберт   9' Страндберг Стефан Раньери Лука Скьявоне Андреа   79' (Кечрида Вайди (   79') Ди Таккио Франческо Оби Джоэл   55'   63' (Гондо Седрик (   63') Рибери Франк Бонаццоли Федерико   63' (Кулибали Лассана (   63') Сими Нванкво   46' (Джурич Милан II (   46')
Запасные: Богдан Лука Делли Карри Филиппо Фиорилло Винченцо Вергани Эдоардо Гальоло Риккардо Де Маттейс Якопо Ярошински Павел
07 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Верона Наполи Салернитана
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
07 Ноября 2021 в 23:33
Форма с Диего шикарна!!! Купил бы)
На Евро-Футболе:
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окончен Удинезе 3:2 Сассуоло
окончен Сампдория 1:2 Болонья
окончен Наполи 1:1 Верона
окончен Лацио 3:0 Салернитана
Идет 48 минута Милан 1:1 Интер Милан
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