«Наполи» потерял очки в игре с «Вероной», «Лацио» разгромил «Салернитану»

Лишь во второй раз в сезоне «Наполи» потерял очки. Это случилось в домашнем матче 12-го тура Серии А против «Вероны». Джованни Симеоне быстро открыл счет, а Джованни ди Лоренцо тут же его сравнял. В оставшееся время никто не забивал - 1:1.
«Лацио» спокойно разобрался с «Салернитаной» (3:0). Голы на счету Чиро Иммобиле, Педро и Луиса Альберто.
Протокол игры
|13' Симеоне Джованни (0:1)
|(1:1) Ди Лоренцо Джованни 18'
Оспина Давид • Ди Лоренцо Джованни • Ррахмани Амир • 31'Жуан Жезус • Руй Мариу • Замбо-Ангисса Андре-Франк 86' ( Мертенс Дрис ( 86') • Фабиан Руис • Политано Маттео 62' ( Элмас Эльиф ( 62') • Зелиньски Пётр 62' ( Лосано Ирвинг ( 62') • Инсинье Лоренцо 86' ( Уна Адам ( 86') • Осимхен Виктор 87' 90' ( Петанья Андреа ( 90')
Запасные: Марфелла Давиде • Мерет Алекс • Дзаноли Алессандро • Демме Диего • Лоботка Станислав
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • 68'Гюнтер Корай 84' ( Калинич Никола ( 84' 86' ) • 90'Чеккерини Федерико • Фараони Марко • Тамез Адриен • Велозу Мигель • 59'Казале Николо • Барак Антонин 41' 75' ( Бесса Даниэль ( 75' 80' ) • 88'Капрари Джанлука 84' ( Маньяни Джанджакомо ( 84') • Симеоне Джованни 75' ( Ласанья Кевин ( 75')
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Канчельери Маттео • Рюэгг Кевин • Хонгла Мартин • Пандур Ивор • Шутало Бошко • Рагуза Антонио
07 ноября. Стадион "Диего Армандо Марадона".
Протокол игры
|Лацио
|3:0
|Салернитана
|(1:0) Иммобиле Чиро 31'
|(2:0) Педро Родригес 36'
|(3:0) Альберто Луис 69'
Рейна Пепе • Хюсай Эльсейд • Луис Фелипе 73' ( Патрик ( 73') • Ачерби Франческо • Марушич Адам • Милинкович-Савич Сергей 78' ( Лукас Лейва ( 78') • Катальди Данило 11' 78' ( Башич Тома ( 78') • Альберто Луис • Андерсон Фелипе 86' ( Дзакканьи Маттиа ( 86') • Иммобиле Чиро • Педро Родригес
Запасные: Вавро Денис • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Андерсон Андре • Раду Стефан • Стракоша Томас • Мурики Ведат • Моро Рауль
Белек Вид • Цортеа Надир 79' ( Весели Фредерик ( 79') • Дьомбер Норберт • 9'Страндберг Стефан • Раньери Лука • Скьявоне Андреа 79' ( Кечрида Вайди ( 79') • Ди Таккио Франческо • Оби Джоэл 55' 63' ( Гондо Седрик ( 63') • Рибери Франк • Бонаццоли Федерико 63' ( Кулибали Лассана ( 63') • Сими Нванкво 46' ( Джурич Милан II ( 46')
Запасные: Богдан Лука • Делли Карри Филиппо • Фиорилло Винченцо • Вергани Эдоардо • Гальоло Риккардо • Де Маттейс Якопо • Ярошински Павел
07 ноября. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).