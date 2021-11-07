Моуринью: «Как можно столько создавать и не забивать...»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью разгневан слабой реализацией моментов в матче против «Венеции» (2:3).

- У нас было много шансов, много полумоментов, когда игроки оказывались на опасных позициях, но не было правильного последнего паса, это меня убивает, - заявил Моуринью Sky Sport Italia. - Таких моментов было около 20, когда атакующие игроки вроде Верету или Пеллегрини были около форвардов, но мы не делали передачу. Как можно столько создавать и не забивать?..

Мы пропустили первый гол со стандарта, который отрабатывали вчера, и все равно неправильно обороняемся. Еще одна история - второй гол «Венеции». Я защищу себя и оставлю свое мнение при себе по отношению к произошедшему, - добавил португалец.

Сегодня «Рома» 27 раз била по воротам и 10 раз попадала в створ.