Шомурордов забил, но «Рома» всё равно снова проиграла

В 12-м туре Серии А «Рома» гостила у «Венеции» в попытке реабилитироваться за последние неудачи. Аутсайдер повел в счете уже на третьей минуте, но голы в конце тайма Элдора Шомуродова и Тэмми Абрахама перевернули все с ног на голову. После перерыва команда Жозе Моуринью не только не удержала победу, но и вовсе потерпела пятое поражение в Серии А.
У «Ромы» 19 очков и пятое место, соперник отдалился от зоны вылета на три очка.
Протокол игры
|(1:0) Кальдара Маттиа 3'
|43' Шомуродов Элдор (1:1)
|45' Абрахам Тэмми (1:2)
|(2:2) Араму Маттиа 65'
|(3:2) Окереке Давид 74'
Ромеро Серхио • 90'Маццокки Паскуале 77' ( Тессманн Таннер ( 77') • Кальдара Маттиа • Чеккарони Пьетро • Хапс Ридгесиано • Чрнигой Домен 46' ( Сигурдссон Арнор ( 46') • Ампаду Этан • Бузио Джанлука • Араму Маттиа 77' ( Эбюэхи Тайронн ( 77') • Кийине Софиан 47' 70' ( Модоло Марко ( 70') • Окереке Давид 89' ( Анри Тома ( 89')
Запасные: Маенпяя Ники • Бьярксон Бьярки Стейнн • Свобода Михаэль • Хейманс Дан • Перец Дор • Форте Франческо • Молинаро Кристиан
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука • Кумбулла Мараш 66' ( Перес Карлес ( 66') • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик 16' 83' ( Майораль Борха ( 83') • Кристанте Бриан • Верету Жордан • Эль-Шаарави Стефан 77' ( Дзаньоло Николо ( 77') • Пеллегрини Лоренцо • Шомуродов Элдор 83' ( Залевский Никола ( 83') • Абрахам Тэмми 79'
Запасные: Боер Пьетро • Рейнолдс Брайан • Диавара Амаду • Мхитарян Генрих • Трипи Филиппо • Вильяр Гонсало • Фузато Даниэл
07 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".