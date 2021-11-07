Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 283 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Шомурордов забил, но «Рома» всё равно снова проиграла

07 Ноября 2021 • 16:41 Комментировать (8)
Венеция
3:2
Рома
окончен

В 12-м туре Серии А «Рома» гостила у «Венеции» в попытке реабилитироваться за последние неудачи. Аутсайдер повел в счете уже на третьей минуте, но голы в конце тайма Элдора Шомуродова и Тэмми Абрахама перевернули все с ног на голову. После перерыва команда Жозе Моуринью не только не удержала победу, но и вовсе потерпела пятое поражение в Серии А.

У «Ромы» 19 очков и пятое место, соперник отдалился от зоны вылета на три очка.

Протокол игры  
Венеция 3:2 Рома
(1:0) Кальдара Маттиа 3'    
    43' Шомуродов Элдор (1:1)
    45' Абрахам Тэмми (1:2)
(2:2) Араму Маттиа 65'    
(3:2) Окереке Давид 74'    
Ромеро Серхио   90' Маццокки Паскуале   77' (Тессманн Таннер (   77') Кальдара Маттиа Чеккарони Пьетро Хапс Ридгесиано Чрнигой Домен   46' (Сигурдссон Арнор (   46') Ампаду Этан Бузио Джанлука Араму Маттиа   77' (Эбюэхи Тайронн (   77') Кийине Софиан   47'   70' (Модоло Марко (   70') Окереке Давид   89' (Анри Тома (   89')
Запасные: Маенпяя Ники Бьярксон Бьярки Стейнн Свобода Михаэль Хейманс Дан Перец Дор Форте Франческо Молинаро Кристиан
Патрисиу Руй Манчини Джанлука Кумбулла Мараш   66' (Перес Карлес (   66') Ибаньес Рожер Карсдорп Рик   16'   83' (Майораль Борха (   83') Кристанте Бриан Верету Жордан Эль-Шаарави Стефан   77' (Дзаньоло Николо (   77') Пеллегрини Лоренцо Шомуродов Элдор   83' (Залевский Никола (   83') Абрахам Тэмми   79'
Запасные: Боер Пьетро Рейнолдс Брайан Диавара Амаду Мхитарян Генрих Трипи Филиппо Вильяр Гонсало Фузато Даниэл
07 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Венеция
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (8)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Slain
07 Ноября 2021 в 19:01
Ну зато теперь автобусником никто не назовет)
Артур Измаилов
07 Ноября 2021 в 18:11
мавришка физрук мучает очередной клуб. Удивляюсь как эту гни*у физрука вообще на работу берут.
Kar Karych
07 Ноября 2021 в 18:15
Сеу Моуринью больше не генерирует идеи. Но Интер он вывел в топы - и я благодарен ему за это!
Kar Karych
07 Ноября 2021 в 18:17
Давай про гнома, приятель...Про Интер - будем ругаться...зачем это нам?
Kar Karych
07 Ноября 2021 в 18:04
Сеу Моуринью схуд! После моего Интера ничего не выиграл значительного, а Интер выжег изнутри. Но за требл спасибо. Пусть повторят великий Интер!
Артур Измаилов
07 Ноября 2021 в 18:12
а ты состав то Интера вспомни. мавришка физрук и всегда им был
Venge
07 Ноября 2021 в 16:54
Бедный Кальдара аж в Венеции теперь. Жаль паренька.
Милка
07 Ноября 2021 в 17:22
Как и Ромеро. Отсидел на лавке свои лучшие годы,чтоб в Венеции доигрывать
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Венеция 3:2 Рома
окончен Удинезе 3:2 Сассуоло
окончен Сампдория 1:2 Болонья
07.11  20:00 Наполи ... Верона 1.41 5.2 7.4
07.11  20:00 Лацио ... Салернитана 1.38 5.4 7.8
07.11  22:45 Милан ... Интер Милан 2.7 3.75 2.49
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Ноября
17:32 · Италия. Серия А
Моуринью: «Как можно столько создавать и не забивать...»
16:41 · Италия. Серия А
Шомурордов забил, но «Рома» всё равно снова проиграла 8
16:11 · Италия. Серия А
Шевченко - новый главный тренер «Дженоа» 2 официально
13:02 · Италия. Серия А
Гасперини: «Мог быть богаче в АПЛ, но менее счастлив»
10:06 · Италия. Серия А
Перишич решил покинуть «Интер» 2
09:33 · Италия. Серия А
«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Шкриньяру
00:37 · Италия. Серия А
«Аталанта» без Миранчука справилась на выезде с «Кальяри» 3
00:20 · Италия. Серия А
Спаллетти сравнил Осимхена с ван Бастеном и Веа
06 Ноября
23:56 · Германия. Бундеслига
Только «Бавария» забила в 2021 году больше, чем «Аталанта»
23:11 · Италия. Серия А
Аллегри считает, что «Ювентус» добился прогресса в сравнении с прошлой игрой
23:00 · Италия. Серия А
Стало известно, когда «Дженоа» представит Шевченко в качестве нового главного тренера
22:31 · Италия. Серия А
«Стабильность»: Алексей Миранчук в 11-й раз подряд не попал в стартовый состав «Аталанты»
22:20 · Италия. Серия А
Моуринью обозначил трансферные цели «Ромы» на зиму
22:15 · Италия. Серия А
«Кальяри» - «Аталанта» - 1:2 (закончен)
21:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» лишь на 90-й минуте забил единственный мяч в игре с «Фиорентиной» 8
Все новости
Рекомендуем