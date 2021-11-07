Шомурордов забил, но «Рома» всё равно снова проиграла

В 12-м туре Серии А «Рома» гостила у «Венеции» в попытке реабилитироваться за последние неудачи. Аутсайдер повел в счете уже на третьей минуте, но голы в конце тайма Элдора Шомуродова и Тэмми Абрахама перевернули все с ног на голову. После перерыва команда Жозе Моуринью не только не удержала победу, но и вовсе потерпела пятое поражение в Серии А.

У «Ромы» 19 очков и пятое место, соперник отдалился от зоны вылета на три очка.