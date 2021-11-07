Перишич решил покинуть «Интер»

Хорватский вингер Иван Перишич планирует уйти из миланского «Интера», сообщается на страницах Tuttosport. Полузащитник провел беседу с представителями клуба, на которой дал понять, что не станет подписывать новый трудовой договор. Контракт между сторонами истекает летом следующего года.

Источник отмечает, что Перишича не устраивает финансовая составляющая соглашения с «нерадзурри». В связи с этим хорват хочет перейти в клуб, который предложит ему более выгодные условия.

В текущем розыгрыше Серии А 32-летний футболист провел девять матчей, забил два гола и отдал один ассист.