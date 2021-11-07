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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Шкриньяру

07 Ноября 2021 • 09:33 Комментировать

Боссы миланского «Интера» заинтересованы в пролонгации сотрудничества со словацким защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

По сведениям журналиста, «нерадзурри» предложат футболисту новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2023 года.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Шкриньяр провел десять поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее ходили слухи о возможном переезде защитника на Туманный Альбион. Интерес к словаку проявляли лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
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