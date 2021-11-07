«Интер» предложит новый долгосрочный контракт Шкриньяру

Боссы миланского «Интера» заинтересованы в пролонгации сотрудничества со словацким защитником Миланом Шкриньяром. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

По сведениям журналиста, «нерадзурри» предложат футболисту новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до 2026 года. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом 2023 года.

В текущем розыгрыше итальянского чемпионата Шкриньяр провел десять поединков, отметившись двумя забитыми мячами.

Ранее ходили слухи о возможном переезде защитника на Туманный Альбион. Интерес к словаку проявляли лондонские «Тоттенхэм» и «Челси».