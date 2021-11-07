Спаллетти сравнил Осимхена с ван Бастеном и Веа

Наставник «Наполи» Лучиано Спаллетти в очередной раз лестно отозвался об основном форварде команды Викторе Осимхене. В преддверии поединка с «Вероной» в Серии А, итальянский специалист сравнил подопечного с выдающимися футболистами прошлого.

«Своим стилем игры он мне напоминает Джорджа Веа и Марко ван Бастена. Возможно, ему стоит прибавить в плане техники, но в остальных аспектах он уже приблизился к топ-уровню. Вполне возможно, что он сможет повторить достижения легендарных игроков», - приводит слова главного тренера неаполитанцев сетевое издание Football Italia.

Напомним, что Осимхеном активно интересуется «Бавария», которая готова отдать за нападающего более 50 миллионов евро.