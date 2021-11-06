Моуринью обозначил трансферные цели «Ромы» на зиму

Потребовав у руководства усиления состава после ряда неудачных матчей, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже определился с футболистами, которых он хочет видеть в своей команде.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, португальский специалист хочет пригласить в Рим представителей «Челси» и «Тоттенхэма», которые не получают игровую практику на Туманном Альбионе. Речь идет о Рубене Лофтусе-Чике и Гарри Уинксе.

Более того, Моуринью надеется переманить в Серию А Антонио Рюдигера следующим летом, но итальянскому клубу предстоит непростая конкуренция с ведущими командами Европы, среди которых «Бавария» и «Реал».