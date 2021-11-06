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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью обозначил трансферные цели «Ромы» на зиму

06 Ноября 2021 • 22:20 Комментировать
Венеция
...
Рома
5.80 4.50 1.53
Через 14 ч. 23 мин.

Потребовав у руководства усиления состава после ряда неудачных матчей, главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью уже определился с футболистами, которых он хочет видеть в своей команде.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, португальский специалист хочет пригласить в Рим представителей «Челси» и «Тоттенхэма», которые не получают игровую практику на Туманном Альбионе. Речь идет о Рубене Лофтусе-Чике и Гарри Уинксе.

Более того, Моуринью надеется переманить в Серию А Антонио Рюдигера следующим летом, но итальянскому клубу предстоит непростая конкуренция с ведущими командами Европы, среди которых «Бавария» и «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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