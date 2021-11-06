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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги рассказал, что «Интер» перед дерби с «Миланом» тренировался весь день

06 Ноября 2021 • 21:01 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
3.00 3.70 2.25
07.11 22:45

Уже завтра, 7-го ноября, Симоне Индзаги проведет свое первое миланское дерби в качестве главного тренера «Интера». Как оказалось, итальянец намерен любым способом добыть победу в принципиальном противостоянии и сократить отставание от «Милана» в турнирной таблице Серии А.

«У нас было слишком мало времени, чтобы подготовиться к игре. На неделе мы провели поединок в Лиге чемпионов, но по приезду в Италию сразу продолжили работу. В четверг мы весь день провели на тренировочном поле. Я вижу, что мои ребята верят в положительный результат. Это будет непростой матч, безусловно», - приводит слова наставника «Интера» сетевое издание Football Italia.   

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Симоне Индзаги
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