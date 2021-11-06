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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли накануне дерби назвал «Интер» фаворитом на триумф в Серии А

06 Ноября 2021 • 19:40 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
3.00 3.70 2.25
07.11 22:45

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Интером» в рамках чемпионата Италии. Наставник считает, что его подопечным придется противостоять сильнейшему коллективу в стране на данный момент.

«Да, мы выиграли у них в прошлом сезоне, но надо сосредоточиться исключительно на этом матче. У «Интера» сильные и техничные игроки. Это будет игра двух атакующих команд, но определяющими станут действия в обороне. Чтобы добыть победу, нужно предугадывать стратегию оппонента и не допускать своих ошибок. Они – фавориты на Скудетто», - заявил Пиоли на предматчевой пресс-конференции.

Добавим, что «Милан» пока опережает «Интер» в турнирной таблице Серии А на семь пунктов.

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Интер Милан Милан Стефано Пиоли
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