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Чемпионат Италии. Серия А

Ребич готов помочь «Милану» в дерби с «Интером»

06 Ноября 2021 • 11:20 Комментировать
Милан
...
Интер Милан
3.00 3.70 2.25
07.11 22:45

Хорватский вингер Анте Ребич залечил травму и готов вернуться на поле. Как сообщается на страницах Football-Italia, 28-летний футболист уже занимается в общей группе «Милана».

Ожидается, что Ребич поможет «россонери» в предстоящем поединке против «Интера». Миланское дерби состоится в воскресенье, 7 ноября, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

В нынешнем сезоне хорват поучаствовал в десяти матчах «Милана», записав на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.

В преддверии дерби «россонери» занимают второе место, а «нерадзурри» идут третьими в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Анте Ребич
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