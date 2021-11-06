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Чемпионат Италии. Серия А

Андрей Шевченко возглавит клуб Серии А

06 Ноября 2021 • 09:08 Комментировать (1)

Украинский специалист Андрей Шевченко близок к переезду в итальянский чемпионат. Экс-наставник сборной Украины займет пост рулевого «Дженоа», об этом рапортует посредством своего твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира.

По сведениям журналиста, стороны уже ведут переговорный процесс, который находится в финальной стадии. Трудовое соглашение Шевченко с генуэзским клубом будет рассчитано до середины 2023 года. Клуб будет платить украинцу 1,8 миллиона евро за сезон.

По итогам 15 туров Серии А «Дженоа» располагается лишь на 15-й строчке в таблице. В следующем матче команда сыграет против столичной «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Милка
06 Ноября 2021 в 09:19
Интересненько будет
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