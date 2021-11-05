​Раскрыта новая зарплата Бареллы

В пятницу «Интер» объявил о продлении контракта с полузащитником Николо Бареллой. Новое трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2026 года.

Как сообщает Football Italia, ссылаясь на многочисленные сообщения в Италии, заработная плата Бареллы составит 4,5 миллиона евро в год. При этом по ходу дела оклад полузащитника вырастет до 6 миллионов евро за сезон.

По прежнему трудовому договору Николо Барелла зарабатывал 2,5 миллиона евро ежегодно.

Николо Барелла выступает за «Интер» с лета 2019 года. С тех пор полузащитник провёл за «нерадзурри» 102 матча, забил 8 голов и отдал 27 результативных передач на партнёров.

В воскресенье, 7 ноября, «Интер» в рамках Серии А проведёт дерби против «Милана».