Наконец-то завершилась одна из самых длительных и обсуждаемых саг в итальянском футболе – полузащитник Николо Барелла подписал новый контракт с «Интером». Об этом пресс-служба клуба официально сообщила в социальных сетях.

Теперь трудовой договор лидера коллектива рассчитан до лета 2026 года, а его зарплата составит около пяти миллионов евро за сезон плюс различные бонусы. Таким образом, Барелла точно не переедет в английскую Премьер-лигу в ближайшее зимнее трансферное окно – его в своих рядах хотели видеть «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» во главе с бывшим наставником игрока Антонио Конте.

Сам же футболист заявил, что рад остаться в «Интере» и помогать команде бороться за самые высокие места как в Италии, так и на международной арене.