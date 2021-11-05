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Чемпионат Италии. Серия А

19-летний игрок «Ювентуса» Ихаттарен не будет завершать карьеру

05 Ноября 2021 • 18:30 Комментировать
Сампдория
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Болонья
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07.11 17:00

На днях появилась информация, что пропавший без вести полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен намерен завершить карьеру в возрасте 19 лет. Молодой голландский футболист покинул расположение «Сампдории», за которую выступал на правах аренды, и не вернулся в клуб в указанные сроки.

Причиной этому стали депрессивные расстройства игрока из-за смерти отца двухлетней давности. Также голландец набрал лишний вес и обсуждал со своим агентом варианты развития событий.

Но, как стало известно журналистам издания Gazzetta dello Sport, Ихаттарен передумал вешать бутсы на гвоздь. Он согласился пройти курсы реабилитации у психологов и в скором времени вернуться на футбольное поле. Правда, пока он не хочет возвращаться в Италию – он приедет не раньше января следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сампдория Мохамед Ихаттарен
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