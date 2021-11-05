Иммобиле стал лучшим бомбардиром «Лацио» в истории

Забив гол в ворота «Марселя» в поединке Лиги Европы, нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вписал свое имя в историю римского клуба.

Дело в том, что этот мяч стал для итальянца 160-м в футболке «Лацио». Теперь Иммобиле – лучший бомбардир римлян всех времен. Форварду удалось побить рекорд Сильвио Пиолы, который держался около 80 лет.

Примечательно, что для достижения этого показателя Иммобиле понадобилось всего 223 матча. За «Лацио» футболист выступает вот уже пятый год кряду.

Стоит уточнить, что по состоянию на 70-ю минуту встречи подопечные Маурицио Сарри удерживают преимущество благодаря голу Чиро. Проследить за тем, удастся ли французам отыграться, можно на сайте Liveresult.ru, где проходит текстовая онлайн-трансляция.