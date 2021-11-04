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Чемпионат Италии. Серия А

В «Болонье» отреагировали на информацию об интересе к Миранчуку

04 Ноября 2021 • 18:45 Комментировать

В «Болонье» отреагировали на информацию из СМИ об интересе к Алексею Миранчуку. Риккардо Бигон, занимающий должность спортивного директора клуба, сказал sport24, что это всего лишь слухи.

По словам директора «Болоньи», клуб не планирует брать Миранчука в аренду. При этом Бигон отметил, что российский хавбек является неплохим игроком.

Как известно, Алексей Миранчук в сезоне 2021/2022 практически не получает игровой практики. Россиянин выходил на поле восемь раз и отметился только одной результативной передачей.

Добавим, что Алексей Миранчук перешёл в «Аталанту» из «Локомотива» в сентябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Аталанта Алексей Миранчук
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