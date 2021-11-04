​Сёмин: «Тренеры «Аталанты» почти ни разу не давали Миранчуку отыграть полный матч!»

Известный тренер Юрий Сёмин, который в своё время работал с Алексеем Миранчуком в «Локомотиве», выразил непонимание по поводу ситуации футболиста в «Аталанте».

«Некоторые вещи мне не особенно понятны. То игровое время, которое ему дают, он использует неплохо, успевает принести пользу и за 15-20, и даже за 10 минут, но полный матч Алексею не давали почти ни разу!» - высказался Сёмин в интервью для «Спорт-Экспресса».

Сёмин отметил, что вызов в сборную России на ноябрьский сбор является для Алексея Миранчука шансом изменить ситуацию и показать свой высокий уровень тем, кто в него не верит, в частности рулевому «Аталанты» Джану Пьеро Гасперини.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл за «Аталанту» только 8 игр. На счету российского хавбека один голевой пас.