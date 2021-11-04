​Смоллинг отправился в Лондон к врачу

Защитник «Ромы» Крис Смоллинг отправился в Лондон к специалисту из области медицины. Об этом на своих страницах сообщает Il Corriere dello Sport.

Крис Смоллинг в последний раз появлялся на поле в начале октября. Затем он получил травму сгибателя бедра, которая уже беспокоила его на старте сезона.

Ожидается, что Смоллинг вернётся в строй в конце осени или начале зимы. В ближайших матчах Жозе Моуринью на опытного защитника не рассчитывает.

После одиннадцати туров «Рома» занимает четвёртое место в Серии А. От лидирующих «Наполи» и «Милана» команда Жозе Моуринью отстаёт на двенадцать очков.